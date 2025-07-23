Карта боевых действий в Украине на 23 июля 2025 года

Продолжается 1246-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5686 обстрелов, в том числе 39 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3579 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Яструбино, Графское Сумской области; Краматорск Донецкой области; Каменское, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления и два средства РЭБ противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак захватнических войск. Также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 28 управляемых авиабомб, и совершил 293 обстрела, три из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг однажды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Западного.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг провел 21 атаку. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Зеленая Долина, Мирное, Ямполевка, Торское и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении враг предпринял четыре попытки идти вперед в районе Григоровки.

На Краматорском направлении одно боестолкновение произошло вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дилиевки, Торецкого, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зверевое, Удачное, Зеленый Угол, Дачное и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубного и Зеленого Поля.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял семь напрасных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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