Карта боевых действий в Украине на 23 июня 2025 года

Продолжается 1216-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновений.

Вчера противник нанес четырех ракетных и 63 авиационных ударов, применил десять ракет и сбросил 76 управляемых авиационных бомб.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Яструбино, Новая Сечь, Садки Сумской области; Приколотное Харьковской области; Мирное Донецкой области; Каменское, Новоданиловка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и средство противовоздушной обороны противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 20 атак захватнических войск. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 257 обстрелов, 8 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка.

На Купянском направлении во вчера произошло три вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Твердохлебово и Колодец.

На Северском направлении враг предпринял четыре попытки идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецкая, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Луч, Новосергеевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил десять атак вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко, Богатырь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались идти вперед на позиции наших защитников в направлении Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял две тщетные попытки атаковать позиции украинских подразделений.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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