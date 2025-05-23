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Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1185-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевое столкновение.

Вчера противник нанес два ракетных и 56 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 130 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5879 обстрелов, в том числе 164 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Большой Прикол Сумской области; Николаевка Черниговской области; Рубленое, Милово Харьковской области; Покровск, Степановка, Новоторецкое, Игнатовка, Комар, Новоукраинка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Каменское, Новоданиловка и Степногорск Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника.

На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Довгенького.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Григоровки, Выемки и Белогоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак неподалеку от Романовки, Торецкая, Дачного и Дилиевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Елизаветовка, Лысовка, Малиновка, Зверевое, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак вблизи Константинополя, Свободного Поля и в сторону Шевченко и Новополя.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды шли вперед на позиции наших защитников в направлении Новоданиловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 23 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько