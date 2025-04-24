Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

Продолжается 1156-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам одного ракетного и 111 авиаударов, применив четыре ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, произвел 6289 обстрелов, в том числе 175 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2961 дрон-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское, Уланово Сумской области; Боровая в Харьковской области; Дружковка, Славянск, Мирноград, Черниговка, Лиман Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Павловка, Гуляйполе, Запорожской области; Токаровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, четыре артиллерийские системы и еще один важный объект противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники приостановили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение в районе Клищиевки.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора недалеко от населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ровнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курщине .

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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