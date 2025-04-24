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Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

война, ВСУ, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1156-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам одного ракетного и 111 авиаударов, применив четыре ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, произвел 6289 обстрелов, в том числе 175 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2961 дрон-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское, Уланово Сумской области; Боровая в Харьковской области; Дружковка, Славянск, Мирноград, Черниговка, Лиман Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Павловка, Гуляйполе, Запорожской области; Токаровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, четыре артиллерийские системы и еще один важный объект противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники приостановили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение в районе Клищиевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора недалеко от населенных пунктов Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Успеновка, Надеевка, Котляровка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Ровнополь и Новодаровка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курщине .

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 апреля 2025 года

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько