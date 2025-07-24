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Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1247-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 67 авиационных ударов, сбросил 123 управляемых авиационных бомб, привлек 3712 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5756 артиллерийских обстрелов, в том числе 81 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Приморское, Малокатериновка, Магдалиновка Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, один пункт управления и три артиллерийских средства российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 12 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 21 управляемую авиационную бомбу, и совершил 368 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг 10 раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Двуречная и в направлении Петро-Ивановки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Голубовки, Загрызового, Новоплатоновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Лиманском направлении произошло 28 боевых столкновений.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Григоровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил три атаки в районе Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг четырежды атаковал украинские подразделения защитников в районе Торецка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора вблизи населенных пунктов Русин Яр, Миролюбовка, Уют, Лысовка, Попов Яр, Мирноград, Зверевое, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Маяк, Новоэкономическое, Котлино, Дачное, Владимир Сухецкого.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград, Шевченко, Малиевка, Темировка, Воскресенка и Свободное Поле.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Белогорья.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в районе Малой Токмачки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения девять раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 24 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько