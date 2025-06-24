Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

Продолжается 1217-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также привлек 2861 дрон-камикадзе. Кроме того, враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Озерное, Малая Волча Харьковской области; Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области; Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголовка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и Песчаного, Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодцы и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и направления Николаевки, Ступочек, Привилегии, Бондарного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергеевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево, Владимир Новопавловка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенко.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.