Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,04

EUR

48,02

--0,18

Наличный курс:

USD

41,82

41,75

EUR

48,66

48,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

ВСУ, военные, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1217-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также привлек 2861 дрон-камикадзе. Кроме того, враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Озерное, Малая Волча Харьковской области; Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области; Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголовка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и Песчаного, Петропавловки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодцы и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника в районе Григоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и направления Николаевки, Ступочек, Привилегии, Бондарного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергеевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптево, Владимир Новопавловка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенко.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 24 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько