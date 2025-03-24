- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2025 года
Продолжается 1125-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, произвел 6457 обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2350 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Краснополье, Окип, Турья, Угроиды, Новодмитровка и Проходы Сумской области; Большая Шапковка Харьковской области; Покровск, Александрополь, Новая Полтавка, Малиновка, Новоселка, Зеленое Поле, Гродовка Донецкой области; Новодаровка, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, одно средство ПВО, три артиллерийских системы и один другой важный объект противника.
На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызового, Петропавловки и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Ямповка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.
На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боеприкосновения вблизи Орехово-Василовки и Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Веселое и в районе Скудного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны пресекли три попытки врага продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.
На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боестолкновений не произошло.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых пять — из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий захватчиков.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня