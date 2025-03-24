Карта боевых действий в Украине на 24 марта 2025 года

Продолжается 1125-й день полномасштабной войны в Украине .

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, произвел 6457 обстрелов, в том числе 145 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2350 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Краснополье, Окип, Турья, Угроиды, Новодмитровка и Проходы Сумской области; Большая Шапковка Харьковской области; Покровск, Александрополь, Новая Полтавка, Малиновка, Новоселка, Зеленое Поле, Гродовка Донецкой области; Новодаровка, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БПЛА, одно средство ПВО, три артиллерийских системы и один другой важный объект противника.

На Харьковском направлении враг один раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызового, Петропавловки и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Ямповка, в направлениях Нового, Новомихайловки и Зеленой Долины.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки в направлениях Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боеприкосновения вблизи Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, а также в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора в сторону населенных пунктов Пантелеймоновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Андреевка, Котлино, Успеновка, Богдановка и в направлении Сергеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил восемь атак в направлениях населенных пунктов Константинополь, Разлив, Веселое и в районе Скудного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны пресекли три попытки врага продвинуться вперед вблизи Новополя и Новоселки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки боестолкновений не произошло.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 14 КАБ, совершил 292 обстрела, из которых пять — из РСЗО. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня