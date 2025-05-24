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Карта боевых действий в Украине на 24 мая 2025 года
Продолжается 1186-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 мая 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 202 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 77 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 130 КАБ. Кроме этого, произвел 5837 обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2997 дронов-камикадзе.
Агресор наносил авиаударов, в частности, по районам населенных пунктов Запсилья, Сумской области;
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один важный объект противника.
В Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Двуречная.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызового.
На лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Зеленая Долина, Торское, Грековка, Ямполевка и в сторону Григоровки и Белогоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боестолкновений в районе Курдюмовки и в сторону Белой Горы и Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Романовка, Озаряновка, Крымское, Дружба и Торецк.
На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое действие агрессора неподалеку от населенных пунктов Шевченко Первое, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 30 атак в районах населенных пунктов Новополье, Зеленое Поле, Свободное Поле, Богатырь, Веселое, Бурлацкое и в направлении Отрадного.
На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались идти вперед в районах Степного и в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг предпринял две напрасные попытки пройти вперед.
На Северском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.
Присоединяйтесь к силам обороны!
Слава Украине!
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