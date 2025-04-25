Карта боевых действий в Украине на 25 апреля 2025 года

Продолжается 1157-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 110 авиационных ударов, применив 72 ракеты и сбросив 201 КАБ. Кроме этого, произвел 6178 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3148 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Угроиды, Краснополья, Степок, Рясное, Миропольское Сумской области; Кремский Бугор Черниговской области; Редкодуб, Путниково Харьковской области; Александро-Калиново, Николаевка, Яблоновка, Гродовка, Сухой Яр, Удачное, Новониколаевка, Зеленый Угол, Новопавловка, Мирноград, Муравка, Дачное, Новополь, Богатырь, Яровая, Приют, Покровск Донецкой области; Гуляйполе, Темировка, Приморское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Загрызового и в сторону Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков близ Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов. а также в направлении населенных пунктов Покровск, Новопавловка, Чунишино, Алексеевка, Старая Николаевка, Романовка, Миролюбовка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил десять атак вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное и в сторону Разлива и Отрадного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Щербаки и в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши воины успешно остановили три попытки противника продвинуться вперед.

На Гуляйпольском и Харьковском направлениях за прошедшие сутки боестолкновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 26 КАБ, совершил 367 обстрелов, из которых пять — из РСЗО. Украинские защитники остановили 27 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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