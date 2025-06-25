Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,08

EUR

48,51

+0,49

Наличный курс:

USD

41,77

41,70

EUR

48,80

48,60

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1218-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

Вчера противник нанес три ракетных и 64 авиационных удара, применил девять ракет и сбросил 118 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6338 обстрелов, в том числе 106 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3943 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Волчанские Хутора, Артельное, Зыбино Харьковской области; Попов Яр Донецкой области; Малиновка, Новоандреевка, Каменское, Новоалександровка, Новопавловка, Степногорск Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, боеприпасы и радиолокационную станцию противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили пять атак захватчиков. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Роща, в сторону Песчаного и Куриловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодец, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголового, Грековки и Дружелюбовки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Северском направлении враг предпринял пять попыток идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергеевка, Елизаветовка, Луч, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Новониколаевка, Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции наших защитников вблизи населенного пункта Малиновка — успеха не имел.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции Сил обороны.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько