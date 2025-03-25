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Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1126-й день полномасштабной войны в Украине.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 марта 2025 г.

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, произвел 6261 обстрел, в том числе 142 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2640 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большой Прикол, Миропольское, Проходы, Петрушевка, Турья, Угроиды и Краснополье Сумской области; Светличное, Слатино Харьковской области; Покровск Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Ямполевки и в сторону Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений в районе ВЧасового Яра и в направлении Дилиевки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районе Торецка и неподалеку от Дилиевки, Дачного, Крымского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Покровска, Котляровки, Богдановки, Богдановки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак вблизи населенного пункта Константинополь и в сторону Разлива и Веселого.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны пресекли три попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новополье и в направлении Свободного Поля.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в сторону Лобкова.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько