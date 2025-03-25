Карта боевых действий в Украине на 25 марта 2025 года

Продолжается 1126-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 76 авиаударов, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, произвел 6261 обстрел, в том числе 142 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2640 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большой Прикол, Миропольское, Проходы, Петрушевка, Турья, Угроиды и Краснополье Сумской области; Светличное, Слатино Харьковской области; Покровск Донецкой области; Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и пункт управления противника.

На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Ямполевки и в сторону Степного, Новомихайловки, Нового, Заречного.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений в районе ВЧасового Яра и в направлении Дилиевки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районе Торецка и неподалеку от Дилиевки, Дачного, Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Покровска, Котляровки, Богдановки, Богдановки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак вблизи населенного пункта Константинополь и в сторону Разлива и Веселого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны пресекли три попытки врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новополье и в направлении Свободного Поля.

На Ореховском направлении враг дважды безуспешно пытался продвинуться в сторону Лобкова.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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