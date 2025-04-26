Карта боевых действий в Украине на 26 апреля 2025 года

Продолжается 1158-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 апреля 2025 года.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ. Кроме этого, произвел 6010 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3363 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Проходы, Угроиды, Михайловка, Миропольское, Великий Прикол, Михайловское Сумской области; Мала Вовча Харьковской области; Богатирь, Алексеевка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Казачье, Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА, четыре артиллерийские системы, один состав боеприпасов и четыре пункта управления противника.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенкового, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодцев, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боеприкосновений в районе Временного Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецкого и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надеевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля и Отрадного.

На Ореховском направлении кафира четырежды пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.