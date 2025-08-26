Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

Продолжается 1280-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 174 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4807 дронов-камикадзе и совершили 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Белогорье, Железнодорожное, Малокатериновка, Омельник, Лукьяновское Запорожской области; Веровка, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, совершил 179 обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах, Федоровки, Григорьевки и Серебрянки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боевых столкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Временного Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дилиевки, Торецкая, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орех.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленая Роща, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавнов и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.