Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

война, военный, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1280-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 174 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 67 авиационных ударов, сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4807 дронов-камикадзе и совершили 4774 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута Сумской области; Константиновка Донецкой области; Гавриловка Днепропетровской области; Белогорье, Железнодорожное, Малокатериновка, Омельник, Лукьяновское Запорожской области; Веровка, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили пять атак оккупантов. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, совершил 179 обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодязного.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в районах, Федоровки, Григорьевки и Серебрянки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боевых столкновений, оккупант пытался продвигаться в районах Временного Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Дилиевки, Торецкая, Русиного Яра и Александро-Калинового.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орех.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Ялта, Зеленая Роща, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Гуляйпольском направлении имела место атака россиян в районе Малиновки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться в районе Плавнов и в сторону Павловки.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 26 августа 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько