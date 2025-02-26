Карта боевых действий в Украине на 26 февраля 2025 года

Продолжается 1099-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 февраля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 98 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 92 авиаудара и сбросил 128 КАБ. Кроме этого, совершил 5672 обстрела, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, также привлек для поражения 3439 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Глухов Сумской области; Золочев, Уды, Емцы, Моначиновка Харьковской области; Краматорск, Константиновка, Славянск, Торецк, Лысовка, Покровск, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Степное Запорожской области; Новотягинка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, артиллерийское средство, состав боеприпасов и два средства РЭБ/РЛС российских захватчиков.

Шесть штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отразили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполевки.

На Северском направлении враг проводил семь наступательных действий в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое.

Пять попыток врага продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки отразили Силы обороны на Ореховском направлении.

Однажды безрезультатно враг атаковал позиции наших войск на Приднепровском направлении .

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, сбросили 26 КАБ, совершили 469 артиллерийских обстрелов. Украинские защитники отразили 16 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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