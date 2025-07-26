Карта боевых действий в Украине на 26 июля 2025 года

Продолжается 1249-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевые столкновения.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4172 дрона-камикадзе и совершили 6279 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Ястребино Сумской области; Харьков; Русин Яр, Николаевка, Родинское, Сухой Яр, Белецкое, Суворово, Покровск, Шахово Донецкой области; Белогорье, Орехов Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БПЛА и два других важных объекта врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили пять атак оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Глубокого, Фиголовки и в направлении Казачьей Лопани и Кудеевки.

На Купянском направлении вчера произошло одно боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки.

На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Среднее, Редкодуб, Ямполевка, Колодцы и Диброва.

На Северском направлении Силы обороны остановили 32 наступательных действия захватчиков в районах Григоровки, Верхнекаменского, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Дилиевки, Торецкого и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Муравко, Новоукраинка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Толстое, Новохатское, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении кафиры пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении войска агрессора предприняли восемь безуспешных попыток продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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