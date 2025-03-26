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Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1127-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2233 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Угроиды, Краснополье, Проходы, Турья Сумской области; Золочев, Прудянка Харьковской области; Сергеевка, Часов Яр, Покровск, Чунишино, Новополь, Заря, Сухая Балка, Поддубное Донецкой области; Терновое, Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Александровка и Дудчаны Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызового и Петропавловки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку от Дилиевки и Крымского.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лысовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Ковки, Богдановка, Богдановка, Богдановка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Приднепровском направлении произошло одно боеприкосновение с противником.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько