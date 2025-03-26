Карта боевых действий в Украине на 26 марта 2025 года

Продолжается 1127-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 116 авиаударов, сбросив 184 КАБ. Кроме этого, совершил более 5500 обстрелов, в том числе 159 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2233 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Угроиды, Краснополье, Проходы, Турья Сумской области; Золочев, Прудянка Харьковской области; Сергеевка, Часов Яр, Покровск, Чунишино, Новополь, Заря, Сухая Балка, Поддубное Донецкой области; Терновое, Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка Запорожской области; Веселое, Александровка и Дудчаны Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, две артиллерийские системы и еще три других важных объекта противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызового и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполевка, Надежда, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку от Дилиевки и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лысовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Ковки, Богдановка, Богдановка, Богдановка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.

На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.

На Приднепровском направлении произошло одно боеприкосновение с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь — из РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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