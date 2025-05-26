Карта боевых действий в Украине на 26 мая 2025 года

Продолжается 1188-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 мая 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 180 боевых столкновений.

Захватчики нанесли один ракетный и 112 авиационных ударов, применив 84 ракеты и сбросив 189 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3005 дронов-камикадзе и произвели 4961 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенных пунктов Осоевка Сумской области; Долгая Балка, Александро-Калиново, Степановка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское, Щербаки Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и одну артиллерийскую систему противника.

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны остановили шесть наступательных действий захватчиков в сторону Григоровки и близ Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано десять боев в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку от Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка, Новая Полтавка, Орехово и в сторону Новониколаевки, Шевченко, Шевченко Миролюбовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлениях Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не происходило.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло три напрасных попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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