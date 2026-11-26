Продолжается 1737-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, 69 авиационных ударов, в том числе сбросил 228 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 6016 дронов-камикадзе и совершили 1876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Сопич, Бачевск, Павловка, Кореньок, Толстодубово, Лужки, Обода, Храповщина, Юнаковка, Запсилье, Нескучное, Бессалевка, Искрисковщина, Яструбщина, Стариковое, Горки, Отруба, Новая, Шпиль, Волфин, Андреевка, Дорошевка, Атинское, Тополь, Суходол Сумской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Вакаловщина и Свободное.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА и два района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор совершил одну атаку, нанес двух авиаударов, сбросив четыре КАБ, и осуществил 23 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Охримовка и Малая Волчья.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Лиманском направлении наши защитники отразили 11 атак в районах населенных пунктов Лиман, Заречное и Диброва.

На Славянском направлении захватчики совершили две атаки в районе Озерного и в сторону Пискуновки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в сторону Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районе Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 атаку. Враг атаковал в районах населенных пунктов Вольное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Доброполье, Черниговка, Новогришино, Мирное, Гуливое, Сергеевка.

На Александровском направлении наши воины отразили две атаки врага в Запорожском районе.

На Гуляйпольском направлении отбито восемь атак захватчиков в районе Белогорья и в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки врага в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении активные действия врага не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

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