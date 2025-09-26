Запланована подія 2

Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 26 сентября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1311-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 26 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 26 сентября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4396 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4774 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Железнодорожное Запорожской области; Херсон и Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила два района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 6 авиационных ударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 198 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и Довгенького.

На Купянском направлении вчера произошло четыре вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска, Радьковки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел 20 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Шандриголово, Заречное, Колодец, Торское и в сторону Дружелюбовки, Ставков.

На Северском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться в сторону Дроновки и Переездного.

На Краматорском направлении произошло шесть боев в районах Ступочек и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак вблизи Плещеевки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Щербиновки, Екатериновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 67 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Никаноровка, Новоэкономическое, Лисовка, Николаевка, Сухецкое, Луч, Покровск, Мирноград, Новониколаевка, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодецко.

На Новопавловском направлении противник за прошедший день совершил 42 атаки в районах населенных пунктов Ивановка, Ялта, Мирное, Январское, Толстой, Воскресенка, Сосновка, Новониколаевка, Поддубное, Новоселовка, Березово, Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили шесть атак противника в районах Новоандреевки, Малой Токмачки, Степногорска и Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько