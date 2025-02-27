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Карта боевых действий в Украине на 27 февраля 2025 года
Продолжается 1100-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 февраля 2025 года
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боестолкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудара, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, произвел около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Железнодорожное, Варваровка, Львове.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭС, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.
На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.
На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкого и Крымского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Волшебного.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции сил обороны в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 18 штурмовых действий захватчиков.
Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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