Карта боевых действий в Украине на 27 февраля 2025 года

Продолжается 1100-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 февраля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудара, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, произвел около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Железнодорожное, Варваровка, Львове.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭС, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.

На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Волшебного.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции сил обороны в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 18 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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