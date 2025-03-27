Карта боевых действий в Украине на 27 марта 2025 года

Продолжается 1128-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив одну ракету и 77 авиаударов, сбросив 116 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6743 обстрела, в том числе 159 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2646 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья, Краснополье, Угроиды, Михайловское, Проходы, Миропольское Сумской области; Новополье Донецкой области; Камышеваха, Темировка, Каменское, Новоукраинка, Приморское, Степногорск Запорожской области; Новоалександровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и артиллерийскому средству противника.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполевки, Новосергеевки, в сторону Нового, Колодцев и Новомихайловки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецкого, Дачного, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Преображенка, Покровск, Проминь, Возрождение.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 25 атак в направлении населенных пунктов Разлив, Веселое, а также вблизи Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населённых пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополье.

На Ореховском направлении оккупационные войска девять раз штурмовали позиции сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Лобково, Щербаки и в направлении Степного.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб, совершил 492 обстрела, девять из них — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 25 штурмовых действий захватчиков.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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