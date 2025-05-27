Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

47,38

47,20

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1189-й день полномасштабной войны в Украине.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 4586 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Полюшкино Черниговской области; Осоевка, Угроиды Сумской области; Новоторецкое, Долгая Балка, Торецкое, Константиновка, Новополь Донецкой области; Новогеоргиевка Днепропетровской области; Малиновка, Железнодорожное, Степногорск, Каменское, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава противника.

Пять атак вражеских войск отразили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска и Двуречной.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи Загрызового и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в сторону Григоровки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечиного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Озаряновки, Торецкая и Щербиновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Свободное Поле.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Приднепровском направлении захватчики однажды шли на позиции Сил обороны, но безуспешно, враг остановлен.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении вчера враг наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько