Карта боевых действий в Украине на 27 мая 2025 года

Продолжается 1189-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив девять ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 4586 обстрелов, в том числе 115 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Полюшкино Черниговской области; Осоевка, Угроиды Сумской области; Новоторецкое, Долгая Балка, Торецкое, Константиновка, Новополь Донецкой области; Новогеоргиевка Днепропетровской области; Малиновка, Железнодорожное, Степногорск, Каменское, Новоандреевка Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава противника.

Пять атак вражеских войск отразили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска и Двуречной.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника вблизи Загрызового и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в сторону Григоровки.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Озаряновки, Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь и Свободное Поле.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении захватчики однажды шли на позиции Сил обороны, но безуспешно, враг остановлен.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении.

На Гуляйпольском направлении вчера враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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