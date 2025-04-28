Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

+0,06

EUR

47,39

--0,03

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

ВСУ, война, военные
Великая война длится три года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1160-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, произвел 5089 обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2337 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Проходы, Миропольское, Марьиное, Угроиды, Большой Прикол Сумской области; Звезда, Константиновка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Приморское, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области и Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийских системы противника.

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодцы, Ямполевка, Мирное и в сторону Нового Мира.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боеприкосновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка Покровская, Малиновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобково.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении враг предпринял одну тщетную попытку пройти вперед.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых 9 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:  потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько