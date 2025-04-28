Карта боевых действий в Украине на 28 апреля 2025 года

Продолжается 1160-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 83 авиаудара, сбросив 165 КАБ. Кроме этого, произвел 5089 обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2337 дроны-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области; Проходы, Миропольское, Марьиное, Угроиды, Большой Прикол Сумской области; Звезда, Константиновка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Гуляйполе, Малиновка, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Приморское, Степногорск, Лукьяновское Запорожской области и Херсон.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, четыре пункта управления и три артиллерийских системы противника.

На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надежда, Новое, Редкодуб, Колодцы, Ямполевка, Мирное и в сторону Нового Мира.

На Северском направлении Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 16 боеприкосновений вблизи Часового Яра, Андреевки, Курдюмовки и в направлениях Майского, Ступочек, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Озаряновки, Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Троицкое Новоалександровка, Новопавловка, Богдановка, Андреевка Покровская, Малиновки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении оккупанты пытались идти вперед в районе населенного пункта Лобково.

На Приднепровском направлении враг предпринял одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, совершил 302 обстрела, из которых 9 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

Напомним, теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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