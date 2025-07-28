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Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ / Генштаб ВСУ

Продолжается 1251-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боеприкосновений. По уточненной информации, захватчики нанесли 86 авиационных ударов, сбросили 132 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 4413 дронов-камикадзе и совершили 5960 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 85 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Чугуновка, Шевьяковка – Харьковская область; Родинское, Мирноград, Николаевка, Покровск – Донецкая область; Белогорье, Новоандреевка, Заречное, Степногорск – Запорожская область; Львов – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну пушку и одну радиолокационную станцию противника.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Фиголовка, Западное и в направлении Петро-Ивановки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Северском направлении наши защитники успешно остановили девять атак вблизи Серебрянки, Верхнекаменского, Григорьевки и в направлении Северска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боеприкосновение вблизи Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Александро-Калинового, Русиного Яра, Торецкого, Щербиновки и Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Орехово, Алексеевка, Полтавка, Котлино, а также в направлениях населенных пунктов Покровск, Новопсков Заповедное, Родинское.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новодаровка, Поддубное, Мирное и в направлении Андреевки-Клевцового, Темировки и Александрограда.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не производил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял пять попыток продвинуться вперед в направлении Приднепровского.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько