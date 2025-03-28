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Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

война
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1129-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 98 авиаударов, сбросив 157 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6430 обстрелов, в том числе 222 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2911 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Миропольское, Проходы, Угроиды, Краснополье, Хмелевка, Михайловское Сумской области; Яблоновка, Заря, Новооленовка, Гродовка, Покровск, Чунишино, Новосергеевка, Новониколаевка, Алексеевка Донецкой области; Шевченко, Новодаровка, Новополь, Гуляйполе Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 27 районов сосредоточения личного состава, восемь артиллерийских систем, четыре средства противовоздушной обороны и два пункта управления БПЛА противника.

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска и Фиголовки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 26 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Загрызового и в Петропавловке, Песчаном, Новой Кругляковке, Богуславке.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Колодец, Мирное, Ямполевка и в сторону Новосергеевки, Нового, Ольговки, Дроновки, Григоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали вблизи Часового Яра и Предтечиного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки в районах Крымского, Озаряновки, Курдюмовки, Торецкая и в направлениях Дилиевки, Леонидовки, Щербиновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Малин.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 14 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Днепроэнергия и Бурлацкое.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять атак в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и в сторону Свободного Поля.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Лобково и Каменское.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки боев не зафиксировано.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 22 авиаудара, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, совершил 382 обстрела, 26 из них — из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 18 штурмовых действий захватчиков.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 28 марта 2025 года

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько