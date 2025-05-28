Карта боевых действий в Украине на 28 мая 2025 года

Продолжается 1190-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 95 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 161 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2672 дронов-камикадзе и совершили 4566 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово Сумской области; Степановка Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта противника.

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Западное, Строевка, Фиголовка и Довгенькое.

На Купянском направлении вчера произошло две атаки захватчиков.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Екатериновки, Ямполевки, Зеленой Долины и в направлениях Грековки, Григоровки, Карповки, Нового Мира.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 11 боев вблизи Часового Яра, Орехово-Василовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Орехово, Новосергеевка, Новониколаевка, Муравка, Ковалевка в направлениях Яблоновки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополье, Зеленое Поле и в направлении Шевченко.

На Ореховском направлении оккупанты 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Щербаки, Степное и в направлениях Новоандреевки и Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов – сбросил при этом 21 управляемую авиационную бомбу, совершил 273 обстрела, из которых 14 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 32 штурмовых действия врага.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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