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Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

ВСУ, война, военные
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1161-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка Сумской области; Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверевое, Зеленое Поле, Поддубное Донецкой области; Гуляйполе, Павловка, Новодаровка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодец, Ямполевка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и близ Часового Яра и Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецкая, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Сотников, Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Гуляйпольском направлении минувших суток боестолкновений не произошло.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 15 боеприкосновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

Напомним, отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько