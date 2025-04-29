Карта боевых действий в Украине на 29 апреля 2025 года

Продолжается 1161-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 178 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Наумовка, Новодмитровка, Миропольское, Петрушевка Сумской области; Новополь, Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономическое, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверевое, Зеленое Поле, Поддубное Донецкой области; Гуляйполе, Павловка, Новодаровка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника.

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Екатериновка, Новое, Колодец, Ямполевка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и близ Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецкая, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Сотников, Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Богатыря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении минувших суток боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 15 боеприкосновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

Напомним, отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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