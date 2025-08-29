Карта боевых действий в Украине на 29 августа 2025 года

Продолжается 1283-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 191 боевых столкновений.

Противник нанес 3 ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5358 обстрелов, в том числе 102 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6205 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Маломихайловка – Днепропетровская область; Дружковка, Константиновка, Ильиновка - Донецкая область; Белогорье – Запорожская область; Казацкое – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, три артиллерийских средства и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес 10 авиационных ударов, сбросил 20 управляемых бомб, совершил 163 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в Глубоком и Волчанском районах.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодцы, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили десять атак противника у Григоровки, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак в районах Щербиновки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверевое, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении противник совершил 15 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Зеленая Роща, Поддубное, Александроград и Запорожское.

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.