Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,02

EUR

48,70

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

48,98

48,71

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. / Генштаб ВСУ

Продолжается 1252-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме того, произвел 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 859 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Терново — Днепропетровская область; Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое — Донецкая область; Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое - Запорожская область; Львов — Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло десять боеприкосновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

В Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника у Григоровки и в сторону Выемки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Предтечиного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Покровском направлении  наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Ольга Опенько