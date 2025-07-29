Карта боевых действий в Украине на 29 июля 2025 года

Продолжается 1252-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боестолкновения.

Вчера противник нанес 90 авиаударов, сбросил 149 управляемых авиационных бомб. Кроме того, произвел 5 922 обстрела, в том числе 61 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 859 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Терново — Днепропетровская область; Константиновка, Иванополье, Марково, Светлое — Донецкая область; Железнодорожное, Белогорье, Новоандреевка, Беленькое - Запорожская область; Львов — Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, состав боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло десять боеприкосновений. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 308 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

В Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполевка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника у Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в направлении Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономическое, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверевое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак в районах населенных пунктов Зеленая Роща, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка.

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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