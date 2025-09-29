Карта боевых действий в Украине на 29 сентября 2025 года

Продолжается 1314-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 136 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 81 авиационный удар, применил 50 ракет и сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4682 обстрела, в том числе 124 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6432 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Железнодорожное, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления БПЛА и еще пять других важных объектов врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, совершил 179 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло три боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал пять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголово и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боевых столкновения – оккупанты пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополья и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Молодежское, Новоэкономическое, Орехово, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балага.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Терново, Поддубное, Малиевка, Новогригоровка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не производил.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

