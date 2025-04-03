Карта боевых действий в Украине на 3 апреля 2025 года

Продолжается 1135-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 123 КАБ. Кроме этого, совершил около 6400 обстрелов, из них 107 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2377 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья, Угроиды, Михайловское, Петрушевка, Миропольское Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Покровск, Яблоновка, Александро-Калиново, Малиновка, Новая Полтавка, Гродовка, Удачное, Котляровка, Новопавловка, Красная Поляна, Искра, Отрадное, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Новодаровка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Надежды, Торского, Новоегоровки, Колодцев, Ямполевки, Новолюбовки и Дибровы.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло шесть штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 28 атак в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 80 атак агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Шевченко, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, Веселое и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении, близ Привольного и Новоселки, Силы обороны успешно отразили пять вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки, Каменское и Новоданиловка, захватчики совершили 12 штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор пять раз пытался продвигаться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 28 атак противника. Враг нанес 343 артиллерийских обстрела, из них пять — из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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