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Карта боевых действий в Украине на 3 июля 2025 года
Продолжается 1226-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 июля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 185 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 управляемых бомбы. Кроме этого, произвел 5520 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3194 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казачье Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике и двум артиллерийским средствам противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанская, Милового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленая Роща и в направлении Петропавлики.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполевка, Карповка, Колодцы и в направлении Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира.
На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Ореховки, Молодецкого.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожья, Ялты, Мирного, Поддубного и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.
На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны в Каменском районе.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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