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Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1105-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 марта 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 56 авиационных ударов, сбросив 104 КАБ, применил 2638 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч сто обстрелов, из них 186 — из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Локня, Ставки, Новоегоровка, Константиновка, Покровск, Миролюбовка, Удачное, Яблоновка, Воскресенка, Старомлиновка, Зеленое Поле, Железнодорожное, Новополь, Красная Криница, Омельник, Егоров и Егоров.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийскую систему и два пункта управления противника.

На Харьковском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону Бочкового и Красного Первого.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Ивановка.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Старался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Ивановки и Ямполевки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Северском направлении враг однажды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра и в сторону Ступочек и Предтечиного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Крымского и Торецкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Лисовка, Луч, Даченское, Преображенка, Котлино, Улакли и Андреевка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Новопавловском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, Бурлацкого и Скудного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении захватчики пытались совершить наступление в направлении Привольного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Ореховском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в направлении Степного и близ Нестерянки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года


На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 29 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 308 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 17 — из РСЗО.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 4 марта 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало   лицензированное производство современных FPV-дронов   на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько