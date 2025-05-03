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Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генштаб ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1165-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, произвел около 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Большие Проходы, Дементиевка, Одрадное Харьковской области; Шахматное, Новоэкономическое, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Игнатьевка, Покровск, Новосергеевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надеевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах Ровно, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Отрадного и Богатыря.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении, близ Высокого (кол.Красное), Силы обороны отразили шесть вражеских атак.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Курском направлении вчера наши воины отразили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 – из реактивных систем залпового огня; совершил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили   интенсивность боевых действий,   сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко