Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2025 года

Продолжается 1165-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 101 авиаудар, в частности, сбросил 183 КАБ. Кроме этого, произвел около 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2694 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Турья и Малая Рыбица Сумской области Сумской области; Цаповка, Большие Проходы, Дементиевка, Одрадное Харьковской области; Шахматное, Новоэкономическое, Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Игнатьевка, Покровск, Новосергеевка, Удачное, Новопавловка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Малые Щербаки, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, двух пунктах управления, двух артиллерийских системах, двух средствах ПВО и одной станции РЭБ противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений, противник атаковал в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

На Северском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло восемь штурмовых действий противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 83 атаки агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надеевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма в районах Ровно, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Отрадного и Богатыря.

На Гуляйпольском направлении, близ Высокого (кол.Красное), Силы обороны отразили шесть вражеских атак.

На Ореховском направлении, в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка и Степное, захватчики совершили пять штурмов позиций наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении вчера наши воины отразили 20 атак противника. Враг нанес 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 – из реактивных систем залпового огня; совершил 14 авиационных ударов, сбросив 23 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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