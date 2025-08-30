Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

Продолжается 1284-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Кренидовка – Сумская область; Белогорье - Запорожская область; Львов, Ольговка — Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемых бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголовки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодец, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника у Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецкая, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Уют, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Побка Родын.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, Новоивановки.

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

