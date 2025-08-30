Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

война, военные, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1284-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, противник нанес один ракетный и 76 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 131 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 4 476 обстрелов, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5660 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов, в частности: Кренидовка – Сумская область; Белогорье - Запорожская область; Львов, Ольговка — Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и четыре артиллерийских средства противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло три боестолкновения. Враг нанес три авиационных удара, сбросил три управляемых бомбы, совершил 158 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Глубокого, Прилепки, Волчанска и в сторону Фиголовки, Кутьковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Купянска.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Колодец, Заречное, Ямполь и в сторону Ольговки, Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки противника у Григоровки и Переездного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали в направлении Ступочек и Предтечиного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Торецкая, Дилиевки и в сторону Клебан-Быка, Екатериновки, Русиного Яра, Полтавки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Уют, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Побка Родын.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 31 атаку в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, Новоивановки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Степное.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отразили три атаки захватчиков.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 30 августа 2025 года

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Ольга Опенько