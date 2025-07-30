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Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. / Генштаб ВСУ

Продолжается 1253-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес три ракетных и 57 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 109 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 5 715 обстрелов, в том числе 131 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 677 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов: Белогорье, Григоровка – Запорожская область; Львов – Херсонская область.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Силы обороны Украины продолжают удерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес семь авиационных ударов – сбросил при этом 11 управляемых авиационных бомб, произвел 381 обстрел, из которых 12 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 22 штурмовых действия врага.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска и в направлении Колодезного.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новый Мир, Колодец, Карповка, Диброва, Торское и в направлении Среднего, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Северском направлении наши защитники успешно остановили семь атак вблизи Григоровки, Северска и Федоровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано четыре боеприкосновения в направлении Белой Горы и в районе Новомаркового.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил девять атак – в районах Торецка и Александро-Калинового.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов: Попов Яр, Полтавка, Владимировка, Новоэкономическое, Николаевка, Родинское, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравка, Миролюбовка, Гору.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 10 атак в районах населенных пунктов: Александроград, Зеленая Роща, Свободное Поле, Новохатское, Малиевка, Темировка и Зеленое Поле.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Ореховском направлении наши защитники отразили две атаки в районе населенного пункта Плавни.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял шесть попыток продвинуться вперед.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 30 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько