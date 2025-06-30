Карта боевых действий в Украине на 30 июня 2025 года

Продолжается 1223-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 137 боевых столкновений.

Захватчики нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применив 60 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Синельниково, Ольховатка, Волчанские Хутора, Окип, Охримовка Харьковской области; Муравка, Новопавловка – Донецкой области; Орехов, Приморское – Запорожская область; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть пунктов управления, три артиллерийские системы и еще два важных объекта противника.

Силы обороны Украины продолжают удерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. За прошедшие сутки враг нанес 11 авиационных ударов – сбросил при этом 29 управляемых авиационных бомб, совершил 352 обстрела, из которых восемь – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 16 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Купянска и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Копанки, Надежда, Редкодуб, Грековка, Торское, в Серебрянском лесу и в сторону Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Среднего, Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки вблизи Серебрянки, Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак – в районах Дачного, Торецкого, Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Русин Яр, Разино, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Мирноград, Орехово, Удачное, Луч, Лысовка, Новосергеевка, Алексеевка и в направлении Владимировки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Мирное, Запорожье, Федоровка, Богатырь, Шевченко, Веселое, Новополье и Ровнополь.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отражают два наступательных действия вражеских войск вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Каменское.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял пять неудачных попыток продвинуться вперед.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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