Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

Продолжается 1192-й день полномасштабной войны в Украине .

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет; 81 авиационный удар, сбросил при этом 158 КАБ. Кроме этого, произвел 5882 обстрела, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и применил для поражений 2942 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Мирополье, Миропольское, Барыло, Писаревка, Осоевка Сумской области; Подлиман Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Северск, Долгая Балка Донецкой области; Гуляйполе, Верхняя Терса, Малиновка, Ольговское, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и ПВО российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз.

На Северском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григоровки и вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений, окупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак недалеко от Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

В Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли около Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении во враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня