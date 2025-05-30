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Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

Генштаб ВСУ
Война в Украине

Продолжается 1192-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет; 81 авиационный удар, сбросил при этом 158 КАБ. Кроме этого, произвел 5882 обстрела, из них 85 — из реактивных систем залпового огня, и применил для поражений 2942 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Хотиевка Черниговской области; Мирополье, Миропольское, Барыло, Писаревка, Осоевка Сумской области; Подлиман Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Северск, Долгая Балка Донецкой области; Гуляйполе, Верхняя Терса, Малиновка, Ольговское, Новоселовка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и ПВО российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Северском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григоровки и вблизи Ивано-Дарьевки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано семь боеприкосновений, окупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Временного Яра.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак недалеко от Дружбы, Нелиповки и Торецка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

В Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли около Степного и Щербаков.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Приднепровском направлении во враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 30 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Ольга Опенько