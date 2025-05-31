Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,06

EUR

46,80

--0,27

Наличный курс:

USD

41,46

41,40

EUR

47,30

47,15

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

война
Война в Украине продолжается 1193-й день / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1193-й день полномасштабной войны в Украине.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 мая 2025 г.

Последние данные   из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6071 обстрел, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3767 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Проходы Сумской области; Окип, Ветеринарное, Белый Колодец, Старовировка Харьковской области; Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Орехово, Алексеевка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Малая Токмачка, Зеленое Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, шести пунктам управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и в направлении Песчаного.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

В Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Временного Яра и близ Белой Горы.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районе Торецкая и в направлениях Дилиевки, Плещеевки и Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляров.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Шевченко, Новополь, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боестолкновений не произошло.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемых авиационных бомбы, и совершил 245 обстрелов, девять из которых – из реактивной системы залпового огня.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили   интенсивность боевых действий,   сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко