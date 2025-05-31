Карта боевых действий в Украине на 31 мая 2025 года

Продолжается 1193-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6071 обстрел, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3767 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Проходы Сумской области; Окип, Ветеринарное, Белый Колодец, Старовировка Харьковской области; Степановка, Александро-Калиново, Заря, Яблоновка, Владимировка, Никаноровка, Полтавка, Коптево, Новоторецкое, Дружковка, Долгая Балка, Орехово, Алексеевка Донецкой области; Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Малая Токмачка, Зеленое Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по семи районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, шести пунктам управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Загрызового, Зеленого Роща и в направлении Песчаного.

В Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и в направлениях Нового Мира, Белогоровки, Ольговки, Карповки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника в сторону Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Временного Яра и близ Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районе Торецкая и в направлениях Дилиевки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Зверево, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Новосергеевка, Удачное, Андреевка, Муравка, Котляров.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Одрадное, Шевченко, Новополь, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Комар.

На Гуляйпольском направлении прошедших суток боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции сил обороны в районе Степного и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили четыре вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении.

За прошедшие сутки на данном направлении произошло 34 боестолкновения, враг нанес 14 авиаударов, сбросив при этом 24 управляемых авиационных бомбы, и совершил 245 обстрелов, девять из которых – из реактивной системы залпового огня.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вопреки громким заявлениям российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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