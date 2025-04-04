Карта боевых действий в Украине на 4 апреля 2025 года

Продолжается 1136-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 апреля 2025

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 104 авиационных удара, использовав одну ракету и 193 управляемых авиабомба. Кроме того, совершил более 5600 обстрелов, из них 146 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2203 дрона-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Степок, Миропольское, Покровка, Петрушевка, Большая Писаревка, Турья, Проходы, Краснополье, Рясное, Большой Прикол, Михайловское Сумской области; Николаевка Черниговской области; Покровск, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Январское, Великомихайловка, Малиновка, Камышеваха Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.

На Северском направлении враг атаковал в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в сторону Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверевое, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергеевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки, Водяного.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское захватчики совершили восемь напрасных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 359 артиллерийских обстрелов, из них четыре — из реактивных систем залпового огня; совершил 16 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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