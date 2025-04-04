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Карта боевых действий в Украине на 4 апреля 2025 года
Продолжается 1136-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 апреля 2025
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный и 104 авиационных удара, использовав одну ракету и 193 управляемых авиабомба. Кроме того, совершил более 5600 обстрелов, из них 146 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2203 дрона-камикадзе.
Агресор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Степок, Миропольское, Покровка, Петрушевка, Большая Писаревка, Турья, Проходы, Краснополье, Рясное, Большой Прикол, Михайловское Сумской области; Николаевка Черниговской области; Покровск, Новополь, Воскресенка Донецкой области; Январское, Великомихайловка, Малиновка, Камышеваха Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БПЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт противника.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска.
На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Торского, Зеленой Долины.
На Северском направлении враг атаковал в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки. Всего за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в сторону Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Крымского, Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверевое, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергеевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки, Водяного.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов в направлениях Разлива и Константинополя.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.
На Ореховском направлении в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское захватчики совершили восемь напрасных атак на позиции наших защитников.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 13 боестолкновений. Враг нанес 359 артиллерийских обстрелов, из них четыре — из реактивных систем залпового огня; совершил 16 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задачи.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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