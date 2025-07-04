Карта боевых действий в Украине на 4 июля 2025 года

Продолжается 1227-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах два ракетных и 67 авиационных ударов, применил две ракеты и 109 управляемых бомб.

Агресор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области; Новомутин Сумской области; Волчанские Хутора, Одноробовка, Водяное, Отрадное, Охримовка, Ольховатка Харьковской области; Полтавка, Белицкое, Мирноград, Новопавловка Донецкой области; Филиал, Дачное Днепропетровской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 16 атак россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 21 управляемую авиационную бомбу и совершил 333 артиллерийских обстрела, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло десять боев в районах Волчанска и Амбарного.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Загрызового и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Нового Мира, Грековки, Редкодуба, Карповки, Колодцев, Зеленой Долины, Торского, Надежды и в направлениях Серебрянки, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Выимки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Плещеевки, Александро-Калинового, Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 атаки агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Новоторецкое, Миролюбовка, Малиновка, Разино, Луч, Удачное, Новосергеевка, Орехово, Алексеевка, Дачное и в направлении Новоэкономического, Новопавловки, Мирнограда, Новоподгородного.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Запорожья, Комар, Свободное Поле, Мирное, Поддубное и в сторону населенного пункта Андреевка-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник однажды пытался продвинуться вперед в районе Новозлатополя.

На Ореховском направлении в сторону Новопавловки захватчики совершили одну атаку на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить продвижение вражеских войск в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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