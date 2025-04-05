Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,34

+0,03

EUR

45,85

+1,22

Наличный курс:

USD

41,00

40,87

EUR

45,45

45,15

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

война
Большая война длится три года/Генштаб ВСУ

Продолжается 1137-й день полномасштабной войны в Украине.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 апреля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в частности, сбросил 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 6353 обстрела, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2737 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Краснополье, Проходы, Степок, Угроиды, Лесное, Миропольское, Земляное Сумской области; Золочев, Уды, Дубовка Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Гродовка, Васильевка, Удачное, Успеновка, Богатырь, Комар, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Павловка Запорожской области; Гавриловка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Фиголовки и в направлении Каменки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольга, Новосергеевка, Новое и вблизи Надежды.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Курдюмовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Крымского, Дачного, Торецкого, Леонидовки и в направлении Дилиевки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора неподалеку от населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Шевченко, Надеевка, Тарасовка и в направлениях Александрополя, Старой Николаевки, Котляровки, Богдановки и Муравки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Раздольного и в направлении Богатыря.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки и в направлении Новополя на Гуляйпольском направлении.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Ореховском направлении, в районах Малых Щербаков и Степного, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь — из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 13 авиационных ударов, во время которых было свергнуто 20 управляемых авиабомб.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Присоединяйтесь к силам обороны! Вместе победим! Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко