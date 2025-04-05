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Карта боевых действий в Украине на 5 апреля 2025 года
Продолжается 1137-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 апреля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 107 авиаударов, в частности, сбросил 171 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, произвел 6353 обстрела, из них 105 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2737 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Краснополье, Проходы, Степок, Угроиды, Лесное, Миропольское, Земляное Сумской области; Золочев, Уды, Дубовка Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Гродовка, Васильевка, Удачное, Успеновка, Богатырь, Комар, Новополье Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Павловка Запорожской области; Гавриловка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районах Волчанска, Фиголовки и в направлении Каменки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 39 раз. Пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Грековка, Ольга, Новосергеевка, Новое и вблизи Надежды.
На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками.
За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Крымского, Дачного, Торецкого, Леонидовки и в направлении Дилиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора неподалеку от населенных пунктов Андреевка, Сухая Балка, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Шевченко, Надеевка, Тарасовка и в направлениях Александрополя, Старой Николаевки, Котляровки, Богдановки и Муравки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Раздольного и в направлении Богатыря.
Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Новоселки и в направлении Новополя на Гуляйпольском направлении.
На Ореховском направлении, в районах Малых Щербаков и Степного, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.
В Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг совершил 362 артиллерийских обстрела, из них восемь — из реактивных систем залпового огня. Также нанесены 13 авиационных ударов, во время которых было свергнуто 20 управляемых авиабомб.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы оцепление украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.
Присоединяйтесь к силам обороны! Вместе победим! Слава Украине!
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