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Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1106-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросил 90 КАБ. Кроме этого, произвел около 4800 обстрелов, из них 185 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2234 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Орехово, Январское, Новопавловка, Алексеевка, Ивановка, Камышеваха, Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Пятихатки, Степное, Львове и Приднепровское.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов и еще один важный объект противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боевых столкновений в районе населенного пункта Волчанск.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка и Диброва.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно штурмовое действие в районе Ступочек.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Дачного и Торецкого.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в направлении населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Волшебного на Гуляйпольском направлении.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики совершили девять напрасных атак на позиции наших защитников.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды безуспешно штурмовал укрепление наших защитников.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Северском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийских обстрела, из них 15 — из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько