Карта боевых действий в Украине на 5 марта 2025 года

Продолжается 1106-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 108 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 56 авиаударов, в частности, сбросил 90 КАБ. Кроме этого, произвел около 4800 обстрелов, из них 185 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2234 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Орехово, Январское, Новопавловка, Алексеевка, Ивановка, Камышеваха, Гуляйполе, Железнодорожное, Степногорск, Пятихатки, Степное, Львове и Приднепровское.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов и еще один важный объект противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боевых столкновений в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка и Диброва.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло одно штурмовое действие в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах Дачного и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 17 атак агрессора в направлении населенных пунктов Луч, Лисовка, Сергеевка, Улаклы, Андреевка, Алексеевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь и Раздольное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Волшебного на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении в районе Нестерянки и в сторону Новоданиловки, Каменского захватчики совершили девять напрасных атак на позиции наших защитников.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг однажды безуспешно штурмовал укрепление наших защитников.

На Северском направлении враг наступательных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 30 атак противника. Враг нанес 403 артиллерийских обстрела, из них 15 — из реактивных систем залпового огня; совершил 20 авиационных ударов, сбросив 30 КАБ.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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