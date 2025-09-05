Запланована подія 2

Война Война
Новости
Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

война, военный, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1290-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4861 обстрел, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5607 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Железный Мост Черниговской области; Белогорье, Степногорск, Красная Криница Запорожской области; Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один боеприпасный состав, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 33 управляемых авиационных бомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголового.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Северском направлении Силы обороны отразили 28 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Краматорском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарне, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлино, Новоэкономическое, Луч, Покровск, Удальск и Балагану.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиал, Январь, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленая Роща и Ольговское.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

В Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько