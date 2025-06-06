Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

Продолжается 1199-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 53 авиаудара, в том числе сбросил 79 управляемых авиационных бомб.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Угроиды Сумской области; Охримовка, Артельное Харьковской области; Яблоновка, Сухой Яр, Покровск, Удачное, Муравка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; город Херсон, Веселое, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, боеприпасов и пункт управления БпЛА врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Довгенького.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызовое и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боеприкосновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Новоукраинка, Андреевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки врага.

На Курском направлении минувшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять — из реактивных систем залпового огня;

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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