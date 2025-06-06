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Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1199-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 53 авиаудара, в том числе сбросил 79 управляемых авиационных бомб.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Угроиды Сумской области; Охримовка, Артельное Харьковской области; Яблоновка, Сухой Яр, Покровск, Удачное, Муравка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; город Херсон, Веселое, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, боеприпасов и пункт управления БпЛА врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений в районах Старицы, Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в направлении Довгенького.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано пять атак врага. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызовое и в направлении Голубовки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отражены нашими защитниками.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло девять боеприкосновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 атак агрессора в районах населенных Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Шевченко Первое, Елизаветовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Котлино, Новосергеевка, Новоалександровка, Орехово, Новоукраинка, Андреевка и Андреевка.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ровнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки и вблизи Новозлатополя.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Степного, Малых Щербаков и Новоандреевки.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки врага.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Курском направлении минувшие сутки наши воины отбили 16 атак противника. Также захватчик совершил 197 артиллерийских обстрелов, из них пять — из реактивных систем залпового огня;

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 6 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько