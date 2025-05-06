Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

Продолжается 1168-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме того, произвел более 6100 обстрелов, из них 113 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области; Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Темировка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Новоосинового и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодец, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.

Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не производил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь из реактивных систем залпового огня; совершил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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