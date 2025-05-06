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Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1168-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 80 авиаударов, использовав при этом две ракеты и сбросив 175 КАБ. Кроме того, произвел более 6100 обстрелов, из них 113 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 3344 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Ворожба, Искрисковщина, Мирополье, Белополье Сумской области; Золочев, Казачья Лопань, Подлиман Харьковской области; Шевченко Первое, Новая Полтавка, Сухой Яр, Покровск, Котлино, Удачное, Александроград, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Темировка, Железнодорожное, Малая Токмачка, Степное, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 24 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два пункта управления, пять средств ракетных войск и артиллерии, два средства ПВО и четыре других важных объекта противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Новоосинового и Глушковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 31 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Новое, Колодец, Мирное, Торское и в направлении Зеленой Долины.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре атаки противника в районе Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Белой Горы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Озаряновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 24 вражеских штурма в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Привольное, Комар и в сторону Отрадного.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

Противник также семь раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки, захватчики совершили 14 атак на позиции наших защитников.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Северском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не производил.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 18 атак противника. Враг нанес 330 артиллерийских обстрелов, из них восемь из реактивных систем залпового огня; совершил 12 авиационных ударов, сбросив 27 КАБ.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 6 мая 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько