Карта боевых действий в Украине на 6 сентября 2025 года

Продолжается 1291-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 932 обстрела, из них 32 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5781 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоандреевка, Красная Криница Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских средства, одну радиолокационную станцию, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 223 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Андреевка, Дружелюбовка, Колодец, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголового.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло двадцать боевых столкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских атаки вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоэкономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филиала и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филиал, Поддубное, Александроград, Воскресенко, Темировка, Шевченко, Малиевка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор трижды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .