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Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

Продолжается 1139-й день полномасштабной войны в Украине.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 апреля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 23 ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 149 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2112 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Краснополья, Турья Сумской области; Березовка, Казачья Лопань, Золочев, Дворичанское Харьковской области; Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлино, Новопавловка, Отрадное, Комар, Мирное Донецкой области; Гуляйполе, Новопавловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боеприкосновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызовое.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергеевки, Торского, Редкодуба.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки агрессора неподалеку от населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Серебряное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

Противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Свободного Поля на Гуляйпольском направлении.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Ореховском направлении, в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

Одну неудачную попытку противника пройти к позициям украинцев отразили наши защитники на Приднепровском направлении.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 35 атак противника. Враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 16 авиационных ударов.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько