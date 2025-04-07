Карта боевых действий в Украине на 7 апреля 2025 года

Продолжается 1139-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 апреля 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны)

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 23 ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 149 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2112 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Краснополья, Турья Сумской области; Березовка, Казачья Лопань, Золочев, Дворичанское Харьковской области; Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлино, Новопавловка, Отрадное, Комар, Мирное Донецкой области; Гуляйполе, Новопавловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боеприкосновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызовое.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодец, Ямполевка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергеевки, Торского, Редкодуба.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки врага продвинуться вперед успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецкая и Леонидовки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки агрессора неподалеку от населенных пунктов Сухая Балка, Калиново, Удачное, Серебряное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.

Противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Привольного и Свободного Поля на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

Одну неудачную попытку противника пройти к позициям украинцев отразили наши защитники на Приднепровском направлении.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 35 атак противника. Враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 16 авиационных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, Генштаб ВСУ опроверг заявления о якобы окружении украинских подразделений в Курской области. Боевые действия на Курском направлении продолжаются, однако украинские подразделения перегруппировались, заняли более выгодные рубежи обороны и продолжают выполнять боевые задания.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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