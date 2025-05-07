Карта боевых действий в Украине на 7 мая 2025 года

Продолжается 1169-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 7 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 96 авиаударов, в том числе сбросил 187 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 6400 обстрелов, из них 109 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3267 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Старая Николаевка, Мирноград, Белицкое, Яблоновка, Новооленовка, Полтавка, Покровск, Александро-Калиново, Заря, Новопавловка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Вербовое Днепропетровской области; Ольговка, Новоалександровка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поражали 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два состава боеприпасов врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло восемь боев в районах Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липово, Надежда, Зеленая Роща, Редкодуб, Ямполевка, Торское и в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины и Колодцев.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло пять боев в районах Курдюмовки и Временного Яра.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Дачного, Дружбы и Торецкого.

На Покровском направлении наши защитники остановили 77 атак агрессора в районах населенных пунктов Калиново, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Зверевое, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Новосергеевка, Котляровка, Серебряное, Новоукиновка, Андреевка, Покровская, Миролюбовки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 23 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Ровнополь, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко, Новополь, Отрадное.

Противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков, Каменского и в сторону Новоандреевки, захватчики совершили четыре напрасных атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские кафиры однажды безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к позициям наших защитников.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отразили 11 атак противника. Враг совершил 336 артиллерийских обстрелов, из них 14 из реактивных систем залпового огня. Также нанес 12 авиационных ударов, во время которых сбросил 18 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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