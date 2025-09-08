Карта боевых действий в Украине на 8 сентября 2025 года

Продолжается 1293-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 8 сентября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новопавловка, Щербаки, Магдалиновка, Лукьяновское Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство и три района сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили девять атак россиян. Противник нанес 15 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 216 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боев в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.

На Купянском направлении зафиксировано пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районе Купянска и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее и в направлении Дробышево, Шандриголово, Дерилово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григоровки и в направлении Ямполя и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло 12 боеприкосновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских атаки в районах Маркового, Орехово-Василовки и в направлении Ступочек и Миньковки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Свободное, Котлино, Новоподгородное, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Покровск, Зверев, Луч, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в сторону Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах Камышевахи, Зеленой Рощи, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлении Ивановки, Сосновки, Филиала.

На Гуляйпольском направлении в течение суток прошедших враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор четырежды атаковал позиции наших защитников в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.